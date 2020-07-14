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الجيش الليبي: مسيرات تركية قصفت أنابيب للري في سرت

09:38 م الثلاثاء 14 يوليه 2020
الجيش الليبي: مسيرات تركية قصفت أنابيب للري في سرت

الجيش الليبي

وكالات

قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، إن طائرات مسيرة تركية، قصفت اليوم الثلاثاء، أنابيب للري في مدينة سرت، حسبما ذكرت العربية.

وبحسب العربية، فقد أكد الجيش الليبي، مساء اليوم، أن مصر شريك أساسي في الأمن ويحق لها التدخل عسكريًا كونها الشريك الحقيقي للأمن الليبي.

وكان اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أعلن عن رصد تحركات عسكرية لميليشيات الوفاق وتركية، في محيط سرت والجفرة، حسبما ذكرت العربية.

وقال المسماري، اليوم الثلاثاء، إن الساعات المقبلة ستشهد معركة كبرى في محيط سرت والجفرة.

وأكد أن الجيش الليبي يتوقع المعركة في أي وقت ويستعد لها، موضحًا أن الجيش يربط التصعيد في التصريحات الإعلامية القطرية والتركية، بالحشد الذي تقوم به العناصر الإرهابية والتركية في محيط سرت.

الجيش الليبي مسيرات تركية قصف أنابيب للري ليبيا

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