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واشنطن تعرب عن قلقها من تحذيرات أطلقتها رئيسة هونج كونج التنفيذية

08:56 م الثلاثاء 14 يوليه 2020
واشنطن تعرب عن قلقها من تحذيرات أطلقتها رئيسة هونج كونج التنفيذية

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

وكالات

أعرب مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن قلق بلاده من تحذيرات أطلقتها، كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وحذرت لام، من أن الانتخابات الديمقراطية التمهيدية الأخيرة في هونج كونج، ربما انتهكت قانون الأمن القومي الجديد في الصين.

وقال بومبيو إن واشنطن ستراقب التطورات في هونج كونج بعناية، مع اقتراب انتخابات المجلس التشريعي هناك في 6 سبتمبر، وذلك وردًا على هذا التحذير.

واصطف مئات الآلاف من مواطني هونج كونج، قبل يومين للإدلاء بأصواتهم خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما يقول معسكر المعارضة في المدينة الخاضعة للحكم الصيني إنه احتجاج رمزي على قانون الأمن القومي الصارم الذي تفرضه بكين بشكل مباشر على المدينة.

مايك بومبيو وزير وزير الخارجية الأمريكية هونج كونج كاري لام الصين

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