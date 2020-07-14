الرئيس الفرنسي يدافع عن وزير متهم في قضية اغتصاب

وكالات

دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، عن وزير داخليته الجديد جيرالد دارمانين، المتهم في قضة اغتصاب، حسبما ذكرت رويترز.

وقال ماكرون، إنه يجب ألا يتحول دارمانين، إلى ضحية حكم في الشوارع بعد الاحتجاجات على تعيينه لأنه يخضع للتحقيق في اتهام بالاغتصاب.

ونفى دارمانين الادعاء بأنه أجبر امرأة على ممارسة الجنس في عام 2009 عندما طلبت مساعدته في مسح سجلها الجنائي، ورفض القاضي القضية ضده بعد إسقاط تحقيق أولي في الادعاء.

وقال مصدر قضائي لرويترز الشهر الماضي إن محكمة الاستئناف في باريس أمرت بإعادة فتح التحقيق على الرغم من عدم العثور على أدلة جديدة.

وخرجت مئات النساء إلى شوارع باريس الأسبوع الماضي للاحتجاج على ترقية دارمانين من وزير الميزانية في تعديل حكومي، قائلات إنه لا ينبغي السماح له بتولي منصب رفيع وطالبن باستقالته.

وعندما سئل عن الوزير في مقابلة تلفزيونية يوم الثلاثاء، قال ماكرون إنه اجتمع معه لمناقشة الادعاء.

وقال ماكرون "إذا اتهم شخص ما، ولم يحاكم، يصبح بطريقة ما ضحية حكم في الشوارع أو على الشبكات الاجتماعية، ديمقراطيتنا تغير طبيعتها وتصبح ديمقراطية رأي".

وأضاف "بالنسبة لفرنسا، أريد أفضل ما في بلادنا ، ولا أريد أسوأ ما في المجتمع الأنجلو ساكسوني".

سيقرر قاضي التحقيق الآن ما إذا كانت هناك قضية تستحق فتح تحقيق رسمي فيها في الادعاء ضد دارمانين الذي يبلغ من العمر 37 عامًا.