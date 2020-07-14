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الاتحاد الأوروبي يمنع دخول القادمين من صربيا ومونتينجرو بسبب كورونا

08:53 م الثلاثاء 14 يوليه 2020
الاتحاد الأوروبي يمنع دخول القادمين من صربيا ومونتينجرو بسبب كورونا

الاتحاد الأوروبي

بروكسل - (د ب أ)

يعتزم الاتحاد الأوروبي، منع دخول القادمين من صربيا ومونتينجرو (الجبل الأسود) مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا بدرجة كبيرة في البلدين، حسبما قال دبلوماسيون في بروكسل، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء.

وبمجرد تأكيدها، ستحد خطوة الاتحاد الأوروبي من عدد الدول خارج الاتحاد التي يمكن للمسافرين منها دخول الاتحاد ليتقلص إلى 12 دولة.

وفي بداية تفشي الوباء، وافقت دول الاتحاد الأوروبي باستثناء ايرلندا، ومن بينها سويسرا والنرويج وليختنشتاين وأيسلندا، على حظر السفر غير الضروري إلى الاتحاد الأوروبي.

وتم تخفيف هذا الإجراء بشكل تدريجي منذ ذلك الحين، وتم السماح بوصول وافدين من دول مثل اليابان وكندا والمغرب ونيوزيلندا ورواندا وكوريا الجنوبية.

وتم حذف صربيا ومونتينجرو من هذه القائمة.
وستتم إعادة تقييم القائمة كل أسبوعين، ويتم تحديد إدراج الدول بها وفقا لعدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسجلة خلال الـ 14 يوما الماضية.

الاتحاد الأوروبي صربيا مونتينجرو فيروس كورونا

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