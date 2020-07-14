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مسؤول يمني: مقتل 23 حوثيًا في معارك بمحافظة الحديدة

08:41 م الثلاثاء 14 يوليه 2020
مسؤول يمني: مقتل 23 حوثيًا في معارك بمحافظة الحديدة

الحوثيين

صنعاء - (د ب أ)

أفاد مصدر عسكري يمني موال للحكومة الشرعية، اليوم الثلاثاء، بمقتل 23 عنصرًا من مسلحي الحوثيين في معارك بمحافظة الحديدة، غربي البلاد.

وقال مأمون المهجمي، الناطق باسم الوية العمالقة في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "القوات المشتركة تصدت لهجمات وتسللات نفذتها الميليشيا الحوثية خلال الـ 24ساعة الماضية في كلا من شارع الخمسين وشارع صنعاء والكيلو 16 ومدينة حيس.

وأوضح المهجمي، أن المعارك أسفرت عن مقتل 24 عنصرًا من عناصر الميليشيا الحوثية وجرح العشرات وفرت بقايا العناصر الحوثية.

وأشار إلى أن الميليشيا حاولت بالزج بعشرات العناصر من مقاتليها في وجوه القوات المشتركة في الساحل الغربي في عمليات فاشلة غير آبهة بمصير مقاتليها الذين لم يمض على التحاقهم بالميليشيا أكثر من شهر.

وتخضع معظم أجزاء محافظة الحديدة لسيطرة الحوثيين فيما تسيطر قوات الجيش على أطراف المدينة.

مقتل حوثيين محافظة الحديدة مسلحي الحوثيين صنعاء اليمن

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