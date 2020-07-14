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السودان يرسل تقريره النهائي بشأن مفاوضات سد النهضة للاتحاد الأفريقي

08:33 م الثلاثاء 14 يوليه 2020
السودان يرسل تقريره النهائي بشأن مفاوضات سد النهضة للاتحاد الأفريقي

سد النهضة

وكالات:

أرسل السودان، اليوم الثلاثاء، تقريره النهائي بشأن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، بين مصر وإثيوبيا والسودان، إلى الاتحاد الأفريقي، عقب انتهاء المفاوضات التي انطلقت في ٣ يوليو الجاري حتى ١٣ من نفس الشهر.

وذكرت وزارة الري السودانية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن التقرير، تضمن تقييم السودان لهذه الجولة من المفاوضات، حيث تمت الإشارة إلى التقدم المحدود في القضايا العالقة، كذلك شمل التقرير مقترحات من جانب السودان لحل تلك القضايا.

وبحسب البيان، أرفق السودان مع تقريره، مسودة اتفاق وصفها بأنها "متوازنة وعادلة" مؤكدًا أنها تصلح؛ لتكون أساسًا لاتفاق شامل ومقبول بين الدول الثلاث، وهو تحديث لمسودة الاتفاق التى كان قد طرحها السودان للأطراف في نهاية الجولة التفاوضية السابقة التى جرت تحت مظلة مبادرة الدكتور عبدالله حمدوك رئيس وزراء السودان، فى منتصف يونيو الماضي.

ومن المتوقع أن يدعو رئيس جنوب أفريقيا، بصفته رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، إلى قمة مصغرة خلال أسبوع، من رؤساء دول المكتب الأفريقي ورؤساء دول وحكومات الدول الثلاث للنظر فى الخطوة القادمة؛ سعيًا لتوقيع اتفاق شامل يرضى طموحات الدول الثلاث.

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