أكثر الكلمات إنتشاراً

حريق إسماعيلية الصحراوي الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

ماليزيا وسنغافورة تتفقان على فتح الحدود المشتركة بينهما

06:03 م الثلاثاء 14 يوليه 2020
ماليزيا وسنغافورة تتفقان على فتح الحدود المشتركة بينهما

ماليزيا

ماليزيا - (أ ش أ)

اتفقت ماليزيا وسنغافورة، اليوم الثلاثاء، على فتح الحدود المشتركة بينهما بحلول 10 أغسطس المقبل.

وأوضح بيان مشترك صادر من وزير الخارجية الماليزي هشام الدين حسين، ونظيره السنغافوري الدكتور فيفيان بالاكريشنان، أوردته وكالة الأنباء الوطنية الماليزية "برناما"، أنه يتعين على المسافرين الامتثال لتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد وإجراءات الصحة العامة التي اتفق عليها كلا البلدين، بما في ذلك الخضوع للفحص الصحي.

وأضاف البيان أن الحكومتين الماليزية والسنغافورية أيضاً اتفقتا على إصدار الشروط والبروتوكولات الصحية وعملية الطلب حول الدخول والخروج قبل 10 أيام من فتح الحدود، مشيرًا إلى أن ذلك سيوفر فرصة للبلدين لمواصلة التفاوض حول وضع إجراءات التشغيل الموحدة لتنقل الناس بينهما.

هذا المحتوى من

ماليزيا سنغافورة فتح الحدود فيروس كورونا

الخبر التالى:

الرباعي العربي يتجه لعرض مزاعم قطر بشأن الطيران أمام "الإيكاو"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 83001

    عدد المصابين

  • 24975

    عدد المتعافين

  • 3935

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 13164937

    عدد المصابين

  • 7664951

    عدد المتعافين

  • 573498

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:جحيم ع الصحراوي.. المرور تناشد قائدي السيارات الابتعاد عن طريق الإسماعيلية