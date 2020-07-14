ألمانيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى تحديد مشترك للوضع التهديدي لروسيا
بروكسل - (د ب أ)
ذكرت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور، أن الاستيعاب المختلف لروسيا داخل الاتحاد الأوروبي يمثل إشكالية.
وقالت الوزيرة اليوم الثلاثاء، أمام خبراء شؤون خارجية ودفاع في البرلمان الأوروبي، إن هناك حاجة إلى تحليل مشترك حتى يصبح الاتحاد أكثر قدرة على التصرف على مستوى السياسة الخارجية والأمنية.
وأضافت الوزيرة، أن هناك حاليًا في الاتحاد الأوروبي استيعاب مختلف للغاية للتهديدات وتقييم مختلف للغاية للدور الذي تلعبه روسيا.
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