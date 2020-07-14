أمريكا تنفذ أول عملية إعدام اتحادية لأول مرة منذ 17 عامًا

واشنطن - (د ب أ)

نفذت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، أول عملية إعدام اتحادية منذ 17 عامًا، بعد سلسلة من المعارك القانونية التي انتهت في المحكمة العليا لتمهيد الطريق أمام الإدارة لإحياء تنفيذ الحكومة الاتحادية لعقوبة الاعدام.

وقالت وزارة العدل الأمريكية، في بيان صحفي لها إن دانيال لويس لي، وهو متعصب ممن يؤمنون بتفوق العنصر الأبيض أدين بقتل أسرة مكونة من ثلاثة أفراد في التسعينيات من القرن الماضي، أُعدم بحقنة تؤدى إلى الموت في ولاية إنديانا الأمريكية.

وكان من المقرر أن يتم تنفيذ الإعدام، أمس الاثنين، لكن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية أجله للسماح للنزلاء الذين ينتظرون دورهم فى تنفيذ احكام الإعدام بمواصلة الطعون القانونية ضد بروتوكول الحقنة المميتة الجديد الذي أعلنته الحكومة العام الماضي.

وألغت المحكمة العليا وقف التنفيذ في وقت متأخر من الليل.

ومن المقرر تنفيذ ثلاثة أحكام إعدام اتحادية أخرى خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأعلن المدعي العام وليام بار الصيف الماضي أنه يعيد عقوبة الإعدام، التي يعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المدافعين عنها منذ فترة طويلة.

وتقرر كل ولاية من الولايات المتحدة بشكل منفرد ما إذا كانت ستستخدم عقوبة الإعدام في أنظمة العدالة الجنائية لديها. ويعتبر النظام الاتحادي منفصلاً عن الولايات الخمسين والسلطات القضائية الأخرى.