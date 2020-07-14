"أوبك" ترفع توقعاتها للطلب على النفط لأول مرة منذ تفشي كورونا

فيينا - (د ب أ)

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" اليوم الثلاثاء، إن الطلب العالمي على النفط سينخفض بشكل طفيف عن التوقعات السابقة لهذا العام، مشيرة رغم ذلك إلى تحسن الوضع مقارنة بتوقعاتها السابقة.

وتتوقع المنظمة ومقرها فيينا، انخفاض متوسط الطلب اليومي بمقدار 9ر8 مليون برميل، وهو تحسن بمقدار 100 ألف برميل يوميًا، مقارنة بالتوقعات الشهرية السابقة.

وعدلت أوبك، توقعاتها وسط تزايد التفاؤل بشأن استهلاك الديزل، في أوروبا والدول الصناعة في آسيا، لتصدر بذلك أول توقع متفائل منذ بداية أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تحتاج صناعات البتروكيماويات في أمريكا الشمالية مزيدا من المواد الخام أكثر من التوقعات السابقة.

وخفضت أوبك إنتاجها بنحو 9ر1 مليون برميل يوميا الشهر الماضي. وكانت السعودية والعراق وفنزويلا أكبر الدول خفضا للانتاج من بين الدول الأعضاء في المنظمة والتي يبلغ عددها 13 دولة.

وفي يونيو الماضي، وافقت الدول الأعضاء في أوبك ومجموعة حلفاء المنظمة من غير أعضاء المنظمة بقيادة روسيا والتي تعرف بصيغة "أوبك بلس" على خفض الإنتاج حتى شهر يوليو الجاري، باعتبارها استراتيجة لزيادة الأسعار التي تراجعت بسبب تفشي فيروس كورونا والذي أدى إلى تراجع الطلب.

يذكر أن دول منظمة أوبك تنتج أكثر من ربع إمدادات النفط في العالم.