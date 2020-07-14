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بكين تنتقد موقف واشنطن بشأن بحر الصين الغربي: يقوض السلام الإقليمي

03:52 م الثلاثاء 14 يوليه 2020
بكين تنتقد موقف واشنطن بشأن بحر الصين الغربي: يقوض السلام الإقليمي

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان

بكين- (د ب أ):

انتقدت الصين، الثلاثاء، واشنطن لرفضها مزاعم بكين بشأن سيادتها على معظم مناطق بحر الصين الجنوبي، وذلك وسط توترات متصاعدة بين البلدين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان إن الولايات المتحدة "تثير المشاكل" في منطقة بحر الصين الجنوبي.

وأضاف، في مؤتمر صحفى، أن الموقف الصادر عن واشنطن أمس "يتعمد إثارة النزاعات البحرية في المنطقة ويقوض السلام والاستقرار الإقليميين".

كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وصف أمس مزاعم بكين بشأن السيادة على موارد بحرية خارج مياهها المعترف بها دوليا بأنها "غير قانونية"، وتعهد بأن تقوم الولايات المتحدة بدعم حلفائها وشركائها في المنطقة.

وتقول الصين إن كامل بحر الصين الجنوبي تقريبا، وهو مسار ملاحي رئيسي يُعتقد أنه غني بالموارد البحرية والمعدنية، تابع لها. وقامت ببناء جزر مزودة بمرافق ذات قدرات عسكرية على مجموعات من الشعاب المرجانية والنتوءات الصخرية المتنازع عليها في المنطقة.

وتؤكد الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان أيضا وجود مناطق تابعة لها في البحر.

وأكد تشاو أن الصين ملتزمة بالعمل مع دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لحماية استقرار المنطقة.

تشاو لي جيان وزارة الخارجية الصينية بكين الصين

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