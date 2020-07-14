الشؤون الدينية في تركيا: أيقونات آيا صوفيا ستغطى أثناء الصلاة

أنقرة- (بي بي سي):

قالت هيئة الشؤون الدينية في تركيا إن مسجد آيا صوفيا سيبقى مفتوحا أمام جميع الزوار خارج ساعات الصلاة ، والتي سيتم خلالها تغطية الأيقونات المسيحية.

ووافق مجلس الدولة التركي يوم الجمعة على إبطال قرار حكومي يعود للعام 1934 ينص على تحويل الموقع لمتحف، ما يحول الكاتدرائية البيزنطية السابقة فى اسطنبول إلى مسجد اعتبارا من 24 يوليو الجاري.

وفي بيان أكدت الهيئة التركية للشؤون الدينية أن الرموز المسيحية "لا تشكل عقبة أمام أداء الصلاة وأنه سيتم إخفاء الأيقونات المسيحية بالستائر والسبل الأخرى المناسبة، كما سيتم تغطية الرسومات عبر تخفيف الإضاءة عليها".

وقد أدرج آيا صوفيا على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو)، ويعد واحدا من أهم الوجهات السياحية في اسطنبول، حيث استقبل العام الماضي 3,8 ملايين زائر.

وبعد استيلاء العثمانيين على القسطنطينية في 1453، تم تحويل الكنيسة الكبيرة إلى مسجد في العام نفسه، قبل أن يتم تحويله إلى متحف في 1935 بقرار من رئيس الجمهورية التركية حينذاك مصطفى كمال أتاتورك .

واثار قرار تحويل الكنيسة الى مسجد انتقادات في الخارج خصوصا من روسيا واليونان، واعرب البابا فرنسيس عن "حزنه العميق" لهذا القرار.