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وزير خارجية الحكومة الليبية يحث الأمم المتحدة على سرعة تعيين مبعوث أممي

01:59 م الثلاثاء 14 يوليه 2020
وزير خارجية الحكومة الليبية يحث الأمم المتحدة على سرعة تعيين مبعوث أممي

وزير الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة عبدالهادي ا

بنغازى- (أ ش أ):

وجه وزير الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة عبدالهادي الحويج، خطابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، اليوم الثلاثاء بشأن ضرورة سرعة تعيين ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة.

وأفاد المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بالحكومة الليبية - في بيان أوردته بوابة الوسط - بأن التعيين السريع لممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة يهدف لتيسير الحوار بين الأطراف الليبية واستكمال المسار السياسي والأمني والاقتصادي، والوصول إلى حل مستدام للأزمة في ليبيا، وفق الثوابت الوطنية أهمها مكافحة الإرهاب، وخروج المرتزقة والإرهابيين الأجانب، ووقف تدفق السلاح ووقف العدوان الأجنبي والوصول إلى حل يصنعه الليبيين بأنفسهم وبمساعدة ومساهمة من الأمم المتحدة.

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وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج الأمم المتحدة بنغازى

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