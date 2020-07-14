سنغافورة تسجل 347 إصابة جديدة بكورونا

سنغافورة- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 347 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 46 ألفًا و630 إصابة.

وأوضحت الوزارة - وفقا لما نقلته صحيفة (ستريتس تايمز) السنغافورية - أن الإصابات الجديدة تضمنت 7 حالات في المجتمع تتكون من مواطن سنغافوري و6 من حاملي تصاريح العمل، وتوجد حالتان وافدتان من الخارج تم وضعهما قيد حجر صحي منزلي لدى وصولهما سنغافورة.. ولم تسجل الوزارة أي وفيات جديدة، ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 26.

وأكدت الوزارة أنها أجرت اختبارات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا لثلثي العمال المهاجرين المقيمين في مساكن جماعية (أي ما يعادل أكثر من 200 ألف و15 عاملًا)؛ لأن هؤلاء العمال يشكلون الغالبية الساحقة لإصابات كورونا في سنغافورة.

وتعمل الوزارة على إجلاء نحو 80% من العمال المقيمين في مساكن جماعية بنهاية الشهر الجاري، فضلا عن الانتهاء من اختبارات الكشف عن الإصابة بكورونا للمقيمين في هذه المساكن بحلول منتصف أغسطس المقبل، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن ترتفع الإصابات بين هؤلاء العمال خلال الأيام القليلة المقبلة.