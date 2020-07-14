أكثر الكلمات إنتشاراً

افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

سنغافورة تسجل 347 إصابة جديدة بكورونا

01:54 م الثلاثاء 14 يوليه 2020
سنغافورة تسجل 347 إصابة جديدة بكورونا

أرشيفية

سنغافورة- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 347 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 46 ألفًا و630 إصابة.

وأوضحت الوزارة - وفقا لما نقلته صحيفة (ستريتس تايمز) السنغافورية - أن الإصابات الجديدة تضمنت 7 حالات في المجتمع تتكون من مواطن سنغافوري و6 من حاملي تصاريح العمل، وتوجد حالتان وافدتان من الخارج تم وضعهما قيد حجر صحي منزلي لدى وصولهما سنغافورة.. ولم تسجل الوزارة أي وفيات جديدة، ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 26.

وأكدت الوزارة أنها أجرت اختبارات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا لثلثي العمال المهاجرين المقيمين في مساكن جماعية (أي ما يعادل أكثر من 200 ألف و15 عاملًا)؛ لأن هؤلاء العمال يشكلون الغالبية الساحقة لإصابات كورونا في سنغافورة.

وتعمل الوزارة على إجلاء نحو 80% من العمال المقيمين في مساكن جماعية بنهاية الشهر الجاري، فضلا عن الانتهاء من اختبارات الكشف عن الإصابة بكورونا للمقيمين في هذه المساكن بحلول منتصف أغسطس المقبل، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن ترتفع الإصابات بين هؤلاء العمال خلال الأيام القليلة المقبلة.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا وزارة الصحة السنغافورية سنغافورة

الخبر التالى:

وزير خارجية الحكومة الليبية يحث الأمم المتحدة على سرعة تعيين مبعوث أممي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 83001

    عدد المصابين

  • 24975

    عدد المتعافين

  • 3935

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 13164937

    عدد المصابين

  • 7664951

    عدد المتعافين

  • 573498

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:صور الأقمار الصناعية تظهر زيادة مياه خزان سد النهضة.. ومحلل: هذا السبب