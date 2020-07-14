العراق : شفاء 3784 حالة مصابة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلي 50782

بغداد- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء تسجيل 3784 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد فى عموم البلاد .

وقالت الوزارة فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية، إن حالات الشفاء ارتفعت بشكل كبير لتسجل 3784 ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي 50782 حالة .