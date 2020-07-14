إيران تسجل 179 وفاة و2521 إصابة جديدة بكورونا

طهران- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الثلاثاء، ارتفاع إجمالي عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 13 ألفا و211 حالة، بعد تسجيل 179 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وكانت إيران سجلت الخميس الماضي أكبر عدد يومي للوفيات منذ ظهور فيروس كورونا في البلاد، وذلك بتسجيل 221 حالة وفاة في يوم واحد.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية سيما سادات لاري اليوم بأن إجمالي عدد الإصابات تجاوز 262 ألفا، بعد تسجيل 2521 حالة إصابة جديدة.

ولفتت إلى أن 3389 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز 225 ألفا.

وبعد انخفاض أولي في عدد الإصابات في منتصف أيار/مايو، خففت إيران من التدابير التي كانت فرضتها لمنع انتشار فيروس كورونا وأعادت فتح الاقتصاد مرة أخرى، وهو ما يرى الخبراء أنه أدى إلى زيادة كبيرة في الإصابات مؤخرا.