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"إغلاقات وغرامات".. هونج كونج تواجه كورونا بإجراءات "أكثر صرامة"

11:52 ص الثلاثاء 14 يوليه 2020
"إغلاقات وغرامات".. هونج كونج تواجه كورونا بإجراءات "أكثر صرامة"

السلطات الصحية في هونج كونج

هونج كونج- (د ب أ):

نفّذت هونج كونج مجموعة من إجراءات التباعد الاجتماعي، التي تعتبر الاكثر صرامة حتى الآن، في الوقت الذي يبدو فيه المركز المالي الآسيوي الأولى في المنطقة التي ستشهد حدوث موجة جديدة من الاصابات بفيروس كورونا، تفوق في حدتها الموجات السابقة.

ووفق وكالة "بلومبرج" الأمريكية، من المقرر إغلاق الحانات والصالات الرياضية والشواطئ، حيث ستقتصر التجمعات العامة على 4 أشخاص فقط، كما سيتم فرض غرامات على من يرفض ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام، حيث يحاول المسؤولون إبطاء عودة موجة جديدة من الاصابات.

وقال المسؤولون إنهم سجلوا الثلاثاء 40 حالة إصابة محلية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الاصابات التي تم تسجيلها خلال أسبوع تقريبا، إلى 224 حالة.

وتوضح مجموعة الإجراءات الشاملة التي أعلنتها الرئيسة التنفيذية كاري لام مساء أمس الاثنين، كيف يمكن أن تكون الموجة الثانية والثالثة من تفشي الاصابات في أنحاء العالم، أسوأ من الموجة الأولي، مما يستدعي القيام بعمليات إغلاق أكثر صرامة.

هونج كونج فيروس كورونا

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