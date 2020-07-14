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الصين تعتزم فرض عقوبات على شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية

11:46 ص الثلاثاء 14 يوليه 2020
الصين تعتزم فرض عقوبات على شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية

لوكهيد مارتن

بكين- (د ب ا):

قالت الصين إنها تعتزم فرض عقوبات على شركة لوكهيد مارتن الأمريكية للصناعات العسكرية، وذلك ردا على موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على اتفاق محتمل يمكن تايوان من شراء قطع غيار من الشركة لتجديد صواريخها الدفاعية .
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية زهاو ليجان القول إنه على أمريكا قطع علاقتها العسكرية مع تايوان" حتى لا تضر بالعلاقات الثنائية أكثر من ذلك، وتلحق ضررا بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان".

وأضاف" الصين تعارض بصرامة بيع الأسلحة الأمريكية لتايوان" ، موضحا" الصين قررت اتخاذ إجراءات لحماية المصالح الوطنية. سوف نفرض العقوبات على الممول الرئيسي لهذه الأسلحة لوكهيد مارتن".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد وافقت الأسبوع الماضي على اتفاق عسكري محتمل بقيمة 620 مليون دولار مع تايوان لكي تتمكن من شراء قطع لتجديد صواريخ بحيث يمكنها العمل لمدة 30 عاما.

وقد تراجعت العملة الصينية يوان أمام الدولار بعد الاعلان عن نيتها فرض عقوبات على الشركة الأمريكية.

وقالت بلومبرج إن قيمة اليوان انخفضت بنسبة 0.27 % أمام الدولار لتسجل 7.0166 .

لوكهيد مارتن كين لصين

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