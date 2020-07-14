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روسيا تسجل 175 وفاة و6248 إصابة جديدة بفيروس كورونا

11:06 ص الثلاثاء 14 يوليه 2020
روسيا تسجل 175 وفاة و6248 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا في روسيا

موسكو- (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية الروسية، الثلاثاء، تسجيل 175 وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 11614 حالة وفاة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا أنه تم رصد 6248 إصابة جديدة بالعدوى ليصل إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية الجائحة إلى نحو 740 ألف حالة.

وتعافى 8804 من المصابين خلال اليوم الماضي ليتجاوز إجمالي عدد المتعافين 512 ألفا.

روسيا فيروس كورونا السلطات الصحية الروسية

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