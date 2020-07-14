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اليابان ترى "مخاوف جسيمة" في تحركات بكين في بحر الصين الشرقي

11:00 ص الثلاثاء 14 يوليه 2020
اليابان ترى "مخاوف جسيمة" في تحركات بكين في بحر الصين الشرقي

بحر الصين الشرقي

طوكيو- (د ب أ):

قالت وزارة الدفاع اليابانية إن إطلاق الصين لقوتها العسكرية في المياه الآسيوية، وتحديث كوريا الشمالية لترسانتها من الصواريخ الباليستية يشكلان مخاطر على الأمن الياباني والإقليمي.

وفي تقريرها السنوي الذي صدر الثلاثاء، اتهمت وزارة الدفاع اليابانية، الصين "بالسعي بلا هوادة" إلى شق طريقها نحو جزر بحر الصين الشرقي غير المأهولة التي تطالب بها اليابان أيضا، قائلة إن ذلك أصبح "مصدرا للقلق البالغ".

ويأتي تقرير "دفاع اليابان" بعد خلافات جديدة بين اليابان وحليفتها العسكرية الوحيدة، الولايات المتحدة، في أعقاب قرار طوكيو الشهر الماضي بإسقاط خطط لنشر نظام الدفاع الصاروخي لوكهيد مارتن بقيمة 5 مليارات دولار.

وطلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المزيد من الأموال من اليابان والدول الأخرى التي تستضيف القوات الأمريكية.

وعلى الرغم من هذه المشكلات، لا تزال الولايات المتحدة تجد في رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أحد أقوى المؤيدين لسياسات ترامب الأمنية، بما في ذلك تلك الخاصة بالصين وكوريا الشمالية.

بحر الصين الشرقي طوكيو اليابان الصين كوريا الشمالية

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