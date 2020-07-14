العثور على السفير القبرصي لدى رومانيا ميتا في شقته

وكالات:

أعلنت الشرطة الرومانية، الثلاثاء، العثور على سفير قبرص لدى بوخارست ميتا في شقته.

ونقلت وكالة ألأنباء الرومانية "ميديافاكس" عن مصادر في الشرطة، إن السفير توفي ليل السبت/ الأحد، وتم فتح تحقيق لتحديد سبب وفاته.

ووفقا للبيانات الأولية، كان السفير القبرصي يعاني من مشاكل في القلب، ومن المنتظر الإعلان عن السبب الحقيقي لوفاته بعد تشريح جثته.