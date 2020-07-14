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العثور على السفير القبرصي لدى رومانيا ميتا في شقته

10:56 ص الثلاثاء 14 يوليه 2020
العثور على السفير القبرصي لدى رومانيا ميتا في شقته

الشرطة الرومانية

وكالات:

أعلنت الشرطة الرومانية، الثلاثاء، العثور على سفير قبرص لدى بوخارست ميتا في شقته.

ونقلت وكالة ألأنباء الرومانية "ميديافاكس" عن مصادر في الشرطة، إن السفير توفي ليل السبت/ الأحد، وتم فتح تحقيق لتحديد سبب وفاته.

ووفقا للبيانات الأولية، كان السفير القبرصي يعاني من مشاكل في القلب، ومن المنتظر الإعلان عن السبب الحقيقي لوفاته بعد تشريح جثته.

الشرطة الرومانية السفير القبرصي لدى رومانيا قبرص

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