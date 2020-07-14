العثور على السفير القبرصي لدى رومانيا ميتا في شقته
وكالات:
أعلنت الشرطة الرومانية، الثلاثاء، العثور على سفير قبرص لدى بوخارست ميتا في شقته.
ونقلت وكالة ألأنباء الرومانية "ميديافاكس" عن مصادر في الشرطة، إن السفير توفي ليل السبت/ الأحد، وتم فتح تحقيق لتحديد سبب وفاته.
ووفقا للبيانات الأولية، كان السفير القبرصي يعاني من مشاكل في القلب، ومن المنتظر الإعلان عن السبب الحقيقي لوفاته بعد تشريح جثته.
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