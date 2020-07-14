عمره 12 يومًا.. وفاة رضيع فلسطيني بفيروس كورونا

رام الله- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، وفاة رضيع (١٢ يوما) متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، إن الرضيع المتوفي من بلدة يطا، بمحافظة الخليل.

ويرتفع بذلك عدد الوفيات في الأراضي الفلسطينية جراء الإصابة بالفيروس إلى 45.