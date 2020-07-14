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عمره 12 يومًا.. وفاة رضيع فلسطيني بفيروس كورونا

10:55 ص الثلاثاء 14 يوليه 2020
عمره 12 يومًا.. وفاة رضيع فلسطيني بفيروس كورونا

وزارة الصحة الفلسطينية

رام الله- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، وفاة رضيع (١٢ يوما) متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، إن الرضيع المتوفي من بلدة يطا، بمحافظة الخليل.

ويرتفع بذلك عدد الوفيات في الأراضي الفلسطينية جراء الإصابة بالفيروس إلى 45.

وزارة الصحة الفلسطينية فيروس كورونا وفاة رضيع فلسطيني

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