الصين تعارض بشدة تصريحات "بومبيو" حول بحر الصين الجنوبي

بكين - (أ ش أ)

أعربت الصين عن معارضتها الشديدة لتصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حول بحر الصين الجنوبي، معتبرة أنه "يتجاهل جهود الصين ودول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم السفارة الصينية في الولايات المتحدة اليوم، تعليقا على إعلان بومبيو أن (واشنطن) ستتعامل مع سعي (بكين) للحصول على الموارد في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، بوصفه "أمرا غير مشروع".

وقال المتحدث - وفقا لوسائل إعلام صينية، اليوم الثلاثاء - "موقف الصين بشأن قضية بحر الصين الجنوبي ثابت وواضح، وإنه مع الحفاظ بحزم على سيادتها الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية، التزمت الصين بحل النزاعات من خلال التفاوض والتشاور مع الدول المعنية مباشرة، وإدارة الخلافات من خلال القواعد والآليات، وتحقيق نتائج مفيدة للجميع من خلال التعاون المفيد للطرفين".

وحث المتحدث الجانب الأمريكي على الوفاء بجدية بالتزامه بعدم الانحياز إلى طرف في قضايا السيادة الإقليمية، واحترام جهود دول المنطقة الساعية للوصول إلى بحر صين جنوبي سلمي ومستقر، ووقف محاولاته لعرقلة والإضرار بالسلام والاستقرار الإقليميين.

وتابع المتحدث باسم السفارة الصينية أن تصريحات بومبيو "تشوه عمدا الحقائق والقانون الدولي بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتبالغ من حدة الوضع في المنطقة، ويحاول من خلالها زرع الشقاق بين الصين وغيرها من الدول في المنطقة"، واصفا اتهامات بومبيو بأنها "غير مبررة على الإطلاق".. مشيرا إلى أن الوضع في بحر الصين الجنوبي ظل سلميا ومستقرا، ويتحسن باستمرار، وأن الصين والدول الأخرى في المنطقة حافظت على الحوار، وتدفع قدما المشاورات المتعلقة بمدونة السلوك في بحر الصين الجنوبي.

وانتقد المتحدث الولايات المتحدة لما وصفه بـ "انتهاكها المتهور للبحر الإقليمي والمجال الجوي للدول الأخرى، ومحاولة بسط سيطرتها في بحور العالم".

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