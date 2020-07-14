كوريا الجنوبية تستدعي القنصل الياباني بسبب خلاف حول ملكية جزر دوكدو

سول - (أ ش أ)

استدعت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، مسؤولا كبيرا في السفارة اليابانية لديها؛ احتجاجا على ادعاءات بلاده حول ملكية جزر (دوكدو)، وفقا لما أعلنته وكالة أنباء يونهاب.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن الحكومة الكورية الجنوبية احتجت على ادعاءات اليابان بشأن ملكية جزر (دوكدو) في التقرير الدبلوماسي السنوي، داعية (طوكيو) إلى التراجع الفوري عنها.

وأوضحت الوكالة أن المدير العام لشؤون آسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية كيم جونج-هان، استدعى هيروهيسا سوما، وهو مسؤول كبير في السفارة اليابانية لدى كوريا الجنوبية صباح اليوم، وقدم الاحتجاج على ما ورد في التقرير الدبلوماسي الياباني.. مضيفة أن "كيم" قدم احتجاجا قويا على ادعاءات اليابان المتكررة بملكية الجزر ، ودعا إلى سحبها على الفور.

واعتمدت الحكومة اليابانية اليوم أثناء اجتماع مجلس الوزراء، التقرير الدبلوماسي لعام 2020 الذي يشمل ادعاءاتها بملكية جزر (دوكدو)، وفقا ليونهاب.

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