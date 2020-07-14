استراليا..قرش يصيب امرأة بجروح خطيرة في ثالث هجوم خلال الشهر الجاري
كانبرا - (د ب أ)
أصيبت امرأة بجروح خطيرة في هجوم لسمكة قرش عند جزيرة قرب الحيد المرجاني العظيم في أستراليا، لتصبح بذلك الثالثة التي تتعرض لمثل ذلك الهجوم خلال الشهر الجاري.
وذكرت خدمة الإسعاف في ولاية كوينزلاند أن القرش عض المرأة "29 عاما" اليوم الثلاثاء، قبالة جزيرة فيتزوري أيلاند قرب كيرنز في أقصى شمالي الولاية.
ونُقلت المرأة بطائرة مروحية إلى مستشفى كيرنز. وقالت خدمة الإسعاف إنها تعاني من "إصابات خطيرة في ساقها بعد عضة القرش"، وأشارت إلى أن المارة في مكان الحادث قدموا الإسعافات الأولية قبل وصول المسعفين.
وقال المسعفون إنها في حالة مستقرة.
وهذا هو الهجوم الثالث لأسماك القرش في شرق أستراليا خلال الشهر الجاري، ووقعت 9 هجمات مماثلة على الأقل في البلاد خلال العام الجاري.
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