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حصيلة مقلقة في أمريكا.. 59 ألفا إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

07:02 ص الثلاثاء 14 يوليه 2020
حصيلة مقلقة في أمريكا.. 59 ألفا إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

أرشيفية

سجلت الولايات المتحدة 59 ألفا و222 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز، التي تعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19.
وأظهرت بيانات جونز هوبكنز - وفقا لشبكة (سكاي نيوز) اليوم الثلاثاء - أن إجمالي عدد المصابين بكوفيد-19 في الدولة الأكثر تضرراً بالوباء ارتفع إلى 3.36 مليون شخص، توفي منهم لغاية اليوم 135.582 شخصاً، بينهم 411 فارقوا الحياة في غضون الساعات الأربع والعشرين الماضية.
والولايات المتحدة هي، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضررا من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الوفيات أو على صعيد الإصابات.
غير أن هذه الأرقام، وعلى الرغم من ضخامتها، تبقى في نظر خبراء الأوبئة دون الأعداد الحقيقية، والسبب في ذلك هو الصعوبات التي اعترضت عمليات الخضوع للفحوصات المخبرية خلال شهري مارس وأبريل.
ومنذ أسابيع تسجل الولايات المتحدة ازدياداً مقلقاً في أعداد الاصابات الجديدة، ولا سيما في جنوب البلاد وغربها.
من جهته، أمر حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، دور السينما والمطاعم والحانات التي تستقبل الزبائن في صالات داخلية بإغلاق أبوابها مجدداً بسبب تزايد الإصابات بكوفيد-19 في الولاية.
وقال نيوسوم إن القرار يشمل أيضاً الكنائس والشركات بما فيها صالات التمارين الرياضية ومراكز التسوّق وصالونات تصفيف الشعر والأعمال غير الأساسية، التي تجرى في قاعات مغلقة في 30 من المقاطعات الأكثر تضرراً بالوباء، لا سيما لوس أنجلوس.
وسجلت أكثر من 13 مليون إصابة بكوفيد-19 في العالم، أكثر من نصفها في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية والكاريبي، استنادا إلى مصادر رسمية.

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