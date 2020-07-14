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فرض الحجر الصحي بسبب "طاعون الخنازير" في الشرق الأقصى الروسي

06:16 ص الثلاثاء 14 يوليه 2020
فرض الحجر الصحي بسبب "طاعون الخنازير" في الشرق الأقصى الروسي

أرشيفية

موسكو - (د ب أ)

أعلنت السلطات المحلية في إقليم بريموريه بالشرق الأقصى الروسي، عن فرض الحجر الصحي في إحدى مناطق الإقليم، بعد اكتشاف حالات إصابة بطاعون الخنازير الإفريقي.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن السلطات يوم الاثنين، إنه تم رصد الحالات في قريتين بمنطقة كيروفسكي من الإقليم، مضيفة أن الأطباء يتخذون إجراءات احترازية ويقومون بعمليات تعقيم في المنطقة.

وأشارت السلطات إلى أنه تم نصب الحواجز على حدود منطقة مجاورة مهددة بالعدوى.

وحسب "روسيا اليوم" ، هناك نحو 50 بؤرة لطاعون الخنازير الإفريقي في إقليم بريموريه تم رصدها منذ صيف عام 2019، وجرى التخلص من البؤرة الأخيرة في أبريل الماضي، لكن حالات الإصابة عادت منذ يونيو الماضي، ما تسبب بإعادة فرض الحجر الصحي.

ولا يمثل هذا الطاعون الذي يمكن أن يصيب الخنازير المستأنسة والخنازير البرية خطرا على حياة الإنسان.​

طاعون الخنازير الشرق الأقصى الحجر الصحي طاعون الخنزير

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