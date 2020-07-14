كوريا الجنوبية تسجل 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
سول - (د ب أ)
سجلت كوريا الجنوبية 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء.
ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن هناك 14 حالة إصابة محلية من بين الإصابات الجديدة علاوة على 19 حالة وافدة من الخارج.
وأضافت أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع بذلك إلى 13 ألفا و512 حالة.
وتأتي حالات الإصابة الجديدة منخفضة عن 62 حالة تم تسجيلها يوم الاثنين و44 حالة يوم الأحد.
ومن ناحية أخرى، ظلت حصيلة الوفيات بسبب كورونا مستقرة عند 289 حالة، حسب يونهاب.
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