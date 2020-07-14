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لأول مرة منذ تفشي الوباء.. نيويورك لم تسجل وفيات بكورونا خلال ٢٤ ساعة

12:51 ص الثلاثاء 14 يوليه 2020
لأول مرة منذ تفشي الوباء.. نيويورك لم تسجل وفيات بكورونا خلال ٢٤ ساعة

فيروس كورونا

وكالات

أعلن عمدة مدينة نيويورك الأمريكية، بيل دي بلاسيو، عدم تسجيل وفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) في المدينة خلال 24 ساعة، وذلك لأول مرة منذ عدة أشهر، مشيرًا إلى أن ذلك لا يعني "الانتصار" على الفيروس، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.

قال دي بلاسيو، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن تسجيل صفر وفيات خلال يوم واحد دليل على أن "المدينة تقاوم، والناس لم يستسلموا"، معتبرًا إياه أمرا يبعث على الأمل.

وأكد عمدة المدينة أنه من السابق لأوانه الاحتفال بالانتصار، مضيفا أن "هذا المرض لا يزال بعيدا عن الهزيمة".

وبلغت الحصيلة المؤكدة لضحايا فيروس كورونا في المدينة 18708 أشخاص، وهناك أيضا 4615 حالة وفاة أخرى، يشتبه بأنها ناجمة عن فيروس كورونا.

فيروس كورونا نيويورك الولايات المتحدة كوفيد 19

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