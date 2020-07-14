الكويت: ضبط شبكة غسل أموال بعد شهور من رصدها

الكويت - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية القبض على شبكة غسل أموال، بعد شهور من رصدها من قبل الأجهزة الأمنية المختصة.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية - في بيان صحفي مساء اليوم الاثنين، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه- إنه في ضوء الجهود المبذولة ضد جرائم مكافحة غسل الأموال، ودفع رشاوى، والأعمال المشبوهة من متحصلات الأنشطة غير المشروعة، ما يلحق الأضرار الفادحة بالصالح العام للكويت، تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة من إلقاء القبض على شبكة تقوم بعمليات غسل أموال.

وأوضحت أنه بناء على تحريات تم رصدها على مدى شهور، وتتبع تحركات شبكة تقوم بعمليات غسل أموال في عدة مناطق في الكويت،، وبعد اكتمال التحريات اللازمة، تمت مداهمة موقع إقامة الرأس المدبر للشبكة، الواقع في أحد الشاليهات بمنطقة بنيدر، كما تمت مداهمة أربعة مواقع أخرى يستخدمها المتهم، وهي عبارة عن منزل، ومزرعة، وشقة في مدينة الكويت، وأخرى في منطقة السالمية.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية قامت بتفتيش المواقع الأربعة، والتحفظ على العديد من الممتلكات التي تم العثور عليها بها، كما تم القبض على أحد أفراد الشبكة في مطار الكويت الدولي قبل محاولة هروبه، موضحة أن المضبوطات شملت سيارات فارهة وكلاسيك مخزنة في مزرعة بمنطقة الوفرة، ودراجات رباعية الدفع، وساعات ومجوهرات ثمينة، ومبالغ مالية بالدينار الكويتي وعملات مختلفة، وعدد من كراتين يشتبه بداخلها مواد مسكرة.

وأكدت أن التحقيقات مستمرة للتوصل الى جميع الأشخاص المتورطين في عمليات غسل الأموال والكشف عن الشبكة التي أدارت العمليات المشبوهة، وأنه جاري إحالتهم الى جهات الاختصاص القضائية بعد الانتهاء من التحقيقات.