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إيران: سنرد على المتورطين في حادث نطنز النووي

12:22 ص الثلاثاء 14 يوليه 2020
إيران: سنرد على المتورطين في حادث نطنز النووي

وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف

وكالات

قالت الخارجية الإيرانية، مساء اليوم الاثنين، إن طهران ستتخذ إجراءات حاسمة ومهمة للرد في حال ثبت تورط أي دولة أو كيان في حادث نطنز، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

وتعليقا على تقارير بشأن ضلوع إسرائيل في الحادث، قالت منظمة الطاقة الذرية إن مواقف الدول الغربية منه مرفوض.

وتسبب الحريق الذي وقع بمنشأة نطنز النووية، في "خسائر كبيرة"، بحسب متحدث باسم المنظمة الوطنية للطاقة النووية الإيرانية.

وقال المتحدث إنه تم تحديد سبب الحريق، ولكنه لم يعط المزيد من التفاصيل.

وأضاف أنه سيتم استبدال المعدات التي دمرت في الحريق بمعدات أحدث وأكثر تطورا.

واشتعلت النيران في ورشة لتجميع أجهزة الطرد المركزي. وتحدث بعض المسؤولين الإيرانيين عن تخريب ناجم عن عملية قرصنة إلكترونية.

وتستخدم أجهزة الطرد المركزي في إنتاج اليورانيوم المخصب، الذي يمكن استخدامه كوقود للمفاعلات النووية وفي تصنيع سلاح نووي.

وقال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم المنظمة، إن مسؤولي الأمن لن يتحدثوا عن أسباب الحريق "لأسباب أمنية".

وأكد أن الحادث "تسبب في خسائر كبيرة، ولكنه لم يسفر عن وقوع ضحايا".

ووقعت حرائق وتفجيرات أُخرى في إيران الأسبوع الماضي.

الخارجية الإيرانية حادث نطنز النووي منظمة الطاقة الذرية

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