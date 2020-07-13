السودان: سنستفيد من سد النهضة في زيادة توليد الكهرباء

وكالات

قال وزير الري السوداني ياسر عباس، إن جولات المفاوضات بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي، شهدت تقاربًا فيما يتعلق بتصريف المياه إلى سد الروصيرص السوداني.

وتابع عباس، في مؤتمر صحفي من الخرطوم مساء اليوم، أن المفاوضات حققت تقدمًا طفيفًا بشأن التصريفات الداخلة لخزان الروصيرص والتشغيل طويل المدى للسد، فيما لم ترواح الخلافات القانونية مكانها.

وأكد أن بلاده سنستفيد من سد النهضة في زيادة توليد الكهرباء شرط توقيع اتفاق لتبادل البيانات.

وشدد وزير الري السوداني على ضرورة المفاوضات مؤكدًا أنها الحل الوحيد للأزمة الراهنة.

واختتمت اليوم الاثنين المحادثات الخاصة بسد النهضة الأثيوبي، التي استمرت على مدار 11 يومًا برعاية الاتحاد الأفريقي.

وأعلنت وزارة الري المصرية استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.