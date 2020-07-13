أكثر الكلمات إنتشاراً

افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

رئيس الحكومة اللبنانية: فرنسا لن تألو جهدا في سبيل مساعدة لبنان

10:16 م الإثنين 13 يوليه 2020
رئيس الحكومة اللبنانية: فرنسا لن تألو جهدا في سبيل مساعدة لبنان

رئيس وزراء لبنان حسان دياب

بيروت - (أ ش أ):

أبدى رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب اطمئنانا أن فرنسا لن تألو جهدا في سبيل مساعدة لبنان والدفع باتجاه تطبيق الإصلاحات الضرورية التي من شأنها إعادة تصويب مسار الاقتصاد والتنمية، وذلك بحكم علاقات الأخوة التي تربطها بلبنان.

وأعرب دياب، في برقيتين بعث بهما إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مهنئا بالعيد الوطني الفرنسي، وإلى نظيره الفرنسي جان كاسيتكس مهنئا بمناسبة تعيينه رئيسا للوزراء عن أمله في أن تتكلل مساعي الحكومة اللبنانية بالنجاح في مواجهة التحديات بفضل الدعم الفرنسي لها.

هذا المحتوى من

حسان دياب الحكومة اللبنانية لبنان فرنسا

الخبر التالى:

اليمن: الهجمات الإرهابية الفاشلة لميليشيا الحوثي تنفيذ للإملاءات الإيرانية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 83001

    عدد المصابين

  • 24975

    عدد المتعافين

  • 3935

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 13164937

    عدد المصابين

  • 7664951

    عدد المتعافين

  • 573498

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة تصدر بيانها بشأن إصابات ووفيات كورونا اليوم الاثنين