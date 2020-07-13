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ولى عهد أبوظبي يبحث هاتفيا مع رئيس وزراء اليونان العلاقات الثنائية

10:15 م الإثنين 13 يوليه 2020
ولى عهد أبوظبي يبحث هاتفيا مع رئيس وزراء اليونان العلاقات الثنائية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي

أبوظبي - (أ ش أ):

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الاثنين، خلال اتصال هاتفي مع كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين وسبل الوصول بهذه العلاقات إلى مستويات أعلى بما يعزز مصالحهما المشتركة في مختلف المجالات، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وفي مقدمتها آخر تطورات الأوضاع في منطقة البحر المتوسط.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن الجانبين تناولا خلال الاتصال، الحديث حول تفاصيل "المنتدى الاستراتيجي الإماراتي - اليوناني" المزمع عقده أواخر شهر يوليو الجاري.

وبحث الجانبان خلال الاتصال، جائحة "فيروس كورونا" وتأثيراته على الساحة العالمية، وسبل مواجهته واحتواء آثاره.

و تطرق الاتصال إلى الأوضاع في منطقة البحر المتوسط، وأكد الجانبان في هذا الصدد أهمية الحفاظ على الأمن والسلام في هذه المنطقة، وتجنب أي سياسات من شأنها أن تهدد استقرارها أو تحول دون استثمار مواردها لصالح شعوبها وفقا لقواعد القانون الدولي.

و في هذا السياق، شدد الجانبان على ضرورة تسوية النزاعات في المنطقة بالطرق السلمية بما يحفظ الأمن الإقليمي و السلام العالمي.

هذا المحتوى من

Asha
محمد بن زايد آل نهيان اليونان الإمارات كيرياكوس ميتسوتاكيس

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