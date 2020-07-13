السودان: سنقدم تقرير للاتحاد الأفريقي غدًا يتضمن النقاط الخلافية بشأن سد النهضة

وكالات

قال ياسر عباس وزير الري والموارد المائية في السودان، إن ثلاثي أزمة سد النهضة الإثيوبي، حريصون على الوصول إلى اتفاق حول النقاط الخلافية في المفاوضات.

وتابع عباس، في مؤتمر صحفي من الخرطوم مساء اليوم الاثنين، أن السودان سوف يرفع تقريره النهائي غدًا الثلاثاء للاتحاد الأفريقي، يتضمن كافة النقاط الخلافية، وبناء عليه سيعقد اجتماع بدعوة من الاتحاد الأفريقي بعد أسبوع واحد من تقديم التقرير.

وأضاف، ان الاتحاد الأفريقي سوف يعقد قمة مصغرة، للبت في الخطوة التالية بشأن أزمة السد.

وأشار إلى أن السودان قدم بالفعل تقارير خلال الأيام الماضية يتضمن النقاط الخلافية في المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن سد النهضة.