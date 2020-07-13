الجيش اليمني: قتلى وجرحى من الحوثيين في معارك شرقي صنعاء

صنعاء - (د ب أ)

أفادت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة الشرعية، مساء اليوم الاثنين، بسقوط قتلى وجرحى في صفوف مسلحي الحوثيين إثر معارك بين الطرفين في مديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن مليشيات الحوثي الانقلابية تكبدت خسائر بشرية ومادية كبيرة، بنيران الجيش الوطني وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في جبهة صلب بمديرية نهم شرقي العاصمة.

وذكر المركز، أن رجال الجيش نصبوا كمينًا محكمًا لمجاميع حوثية حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في جبال صلب "وأسفر عن سقوط عناصر المليشيات بين قتيل وجريح".

وأضاف بأن مدفعية الجيش الوطني استهدفت آليات حوثية بمحيط جبهة صلب وتمكنت من تدميريها بالكامل" فيما دمرت مقاتلات التحالف عربة وعدد من الدوريات كانت تحمل تعزيزات بشرية وذخائر قادمة من عمق صنعاء، ومقتل جميع العناصر التي كانت على متنها".

وفي السياق ذاته، أوضح المركز، أن طيران التحالف استهدف بغارة أخرى مخزن أسلحة تابع للمليشيات الحوثية بمديرية نهم "واستمرت الانفجارات وتصاعد الدخان إثر الغارة لأكثر من ساعة".

ولم يصدر الحوثيون اي تعليق حول هذه الخسائر حتى الآن.

وتخضع معظم مديرية نهم التي توصف بأنها البوابة الشرقية لصنعاء، لسيطرة جماعة الحوثي، فيما تسيطر قوات الجيش الحكومي على بعض المناطق هناك القريبة من محافظة مأرب النفطية.

وتشهد هذه الجبهة معارك عنيفة متقطعة بين الطرفين منذ سنوات، أدت إلى مقتل آلاف المقاتلين.