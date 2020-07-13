برلمانية تونسية: الغنوشي غير قادر على سحب الثقة من الحكومة

وكالات

أكدت رئيسة كتلة الدستوري الحر التونسية، عبير موسى، أن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة غير قادر على سحب الثقة من حكومة إلياس الفخفاخ.

وتابعت عبير موسى، في مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة" أن أحزاب وكتل برلمانية تونسية بدأت إجراءات لسحب الثقة من الغنوشي رئيس البرلمان.

من جانبه، أعلن إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة التونسية، اليوم الاثنين، عن إجراء تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة، حسبما ذكرت العربية.

وقال الفخفاخ، إن مساعي حركة النهضة الإسلامية، أربكت العمل الحكومي وعطلت الاستقرار.

من جانبه دعا حزب النهضة في تونس، اليوم الاثنين، إلى مشاورات سياسية مع كل الأطراف والمنظمات في البلاد من أجل "مشهد سياسي بديل" إثر اتهامات لرئيس الحكومة تتعلق بتضارب مصالح، لكن الرئيس قيس سعيّد رفض هذا الطلب.

غير أن الرئيس التونسي، عبّر اليوم الاثنين، عن رفض قاطع لهذه المفاوضات واعتبرها "مغالطات للرأي العام".

وقال سعيّد في تصريح نشرته رئاسة الجمهورية إثر لقاء جمعه مع رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، "لن تحصل مشاورات ما دام رئيس الحكومة كامل الصلاحيات، وإن استقال أو تم توجيه لائحة لوم ضده، في ذلك الوقت يمكن للرئيس أن يقوم بمشاورات، بدون ذلك لا وجود لمشاورات".