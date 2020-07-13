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النمسا: أوروبا لن تقف صامتة أمام استفزازات تركيا في ليبيا والعراق

08:33 م الإثنين 13 يوليه 2020
النمسا: أوروبا لن تقف صامتة أمام استفزازات تركيا في ليبيا والعراق

وزير خارجية النمسا الكسندر شالينبرج

فيينا - (أ ش أ):

أكد وزير خارجية النمسا الكسندر شالينبرج أن أوروبا لن تقف صامتة أمام الاستفزازات التي يرتكبها النظام التركي سواء في ليبيا أو في شمال العراق وأخيرا تغيير معالم الأثر التاريخي متحف "أيا صوفيا".

وأضاف الوزير النمساوي، في بيان اليوم الإثنين، أن تركيا تثبت كل يوم ببساطة أنها ليست شريكًا موثوقًا به لأوروبا، مشيرا إلى أن هذه التطورات يجب أن تجعلنا نعيد التفكير وضع أوروبا في ضوء الخطر الذي يمثله النظام التركي .

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