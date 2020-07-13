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رئيس الحكومة التونسية يعلن عن تعديل وزاري خلال أيام

08:31 م الإثنين 13 يوليه 2020
رئيس الحكومة التونسية يعلن عن تعديل وزاري خلال أيام

إلياس الفخفاخ

وكالات

أعلن إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة التونسية، اليوم الاثنين، عن إجراء تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة، حسبما ذكرت العربية.

وقال الفخفاخ، إن مساعي حركة النهضة الإسلامية، أربكت العمل الحكومي وعطلت الاستقرار.

من جانبه دعا حزب النهضة في تونس، اليوم الاثنين، إلى مشاورات سياسية مع كل الأطراف والمنظمات في البلاد من أجل "مشهد سياسي بديل" إثر اتهامات لرئيس الحكومة تتعلق بتضارب مصالح، لكن الرئيس قيس سعيّد رفض هذا الطلب.

غير أن الرئيس التونسي، عبّر اليوم الاثنين، عن رفض قاطع لهذه المفاوضات واعتبرها "مغالطات للرأي العام".

وقال سعيّد في تصريح نشرته رئاسة الجمهورية إثر لقاء جمعه مع رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، "لن تحصل مشاورات ما دام رئيس الحكومة كامل الصلاحيات، وإن استقال أو تم توجيه لائحة لوم ضده، في ذلك الوقت يمكن للرئيس أن يقوم بمشاورات، بدون ذلك لا وجود لمشاورات".

إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة التونسية تعديل وزاري

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