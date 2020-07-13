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قاضية أمريكية تأمر بتأجيل تنفيذ أول أحكام إعدام اتحادية بعد توقف 17 عامًا

07:58 م الإثنين 13 يوليه 2020
قاضية أمريكية تأمر بتأجيل تنفيذ أول أحكام إعدام اتحادية بعد توقف 17 عامًا

تعبيرية

واشنطن - (د ب أ)

أمرت قاضية أمريكية، اليوم الاثنين، بتأجيل تنفيذ أحكام الإعدام الاتحادية، قبل ساعات من تنفيذ حكم إعدام للمرة الأولى منذ 17 عامًا، مما أعاق خطة إدارة ترامب لاستئناف عقوبة الإعدام من جانب الحكومة الاتحادية.

وأصدرت قاضية منطقة واشنطن تانيا تشوتكان، أمرًا قضائيًا أوليًا للسماح باستمرار الطعون القانونية من جانب أربعة سجناء ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام ضد بروتوكول الحقنة المميتة الجديد الذي أعلنت عنه الحكومة العام الماضي.

وكتبت القاضية في الأمر الذي أصدرته "لا يمكن خدمة الجمهور بعملية قضائية شرعية قصيرة".

وتقدمت وزارة العدل على الفور بطعن على حكم القاضية تشوتكان

وكانت الوزارة تعتزم تنفيذ أول أحكام الإعدام على المستوى الاتحادي منذ عام 2003 خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مع البدء بـ"دانيل لويس لي"، وهو قاتل مدان في ولاية إنديانا، اليوم الاثنين.

وتسعى إدارة ترامب لاستئناف تنفيذ عقوبة الإعدام، على الرغم من تدخل عدد من القضاة ضدها، ويحاول بعض أفراد أسر الضحايا الذين يعارضون الإعدام تأجيل التنفيذ بسبب مخاوف السفر المرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

إذا نجح الطعن الذي تقدمت به الحكومة على الأمر القضائي، فسيتم تنفيذ حكم الإعدام في المتهم المدان لويس لي ثم سيتم تنفيذ حكم الإعدام بحق شخصين آخرين في 15 يوليو و17 يوليو الجاري، وإذا لم يتم التدخل في خطط التنفيذ، سيتم إعدام الرجال الثلاثة، الذين أدينوا جميعا بقتل أطفال، عن طريق الحقنة المميتة الساعة الرابعة مساء في السجن الاتحادي في تير هوت بولاية إنديانا.

واشنطن الولايات المتحدة الحكومة الاتحادية أحكام إعدام الاتحادية

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