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وفاة نائب ثالث بالبرلمان الإيراني جراء الإصابة بكورونا

06:44 م الإثنين 13 يوليه 2020
وفاة نائب ثالث بالبرلمان الإيراني جراء الإصابة بكورونا

البرلمان الإيراني

طهران - (د ب أ)

أفادت وكالة أنباء "إسنا" الإيرانية، اليوم الاثنين، بأن نائبا آخر توفي في إيران بسبب العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويعد عيسى جعفري، هو ثالث عضو في البرلمان الإيراني يتوفى بسبب الفيروس المميت منذ بداية الجائحة في أواخر فبراير الماضي.

وقد تأكدت وفاة الرجل البالغ من العمر 59 عامًا اليوم الاثنين، وفقًا لما ذكرته إسنا.

وتعرض أعضاء البرلمان الإيراني لانتقادات لعدم الاحتفاظ بمسافات التباعد الاجتماعي المناسبة خلال الجلسات.

وكانت نتائج الفحص أثبتت إصابة رئيس البرلمان علي لاريجاني بالفيروس الفتاك في أبريل الماضي إلا أنه تعافى منذ ذلك الحين.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الاثنين، ارتفاع إجمالي عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 13 ألفا و 32 حالة، بعد تسجيل 203 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وأن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بلغ 652ر259 حالة.

البرلمان الإيراني طهران فيروس كورونا

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