الصحة العالمية: بعض الدول تتحرك في الاتجاه الخاطئ في مكافحة كورونا

وكالات

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إن هناك العديد من الدول تتحرك في الاتجاه الخاطئ حول إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرسيوس مدير عام المنظمة، خلال مؤتمر صحفي، أنه لا عودة للحياة الطبيعية في المستقبل المنظور بسبب فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هناك خارطة طريق يمكننا اتباعها للسيطرة على الوباء والاستمرار في حياتنا الطبيعية.

وأصاب فيروس كورونا منذ بداية الجائحة في ديسمبر الماضي، أكثر من ١٣.١ مليون شخص حول العالم، وقتل أكثر من ٥٧٢ ألفا.