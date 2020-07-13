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الصحة العالمية: التنبؤ بالقضاء على كورونا خلال الأشهر المقبلة "غير واقعي"

05:53 م الإثنين 13 يوليه 2020
الصحة العالمية: التنبؤ بالقضاء على كورونا خلال الأشهر المقبلة "غير واقعي"

فيروس كورونا

وكالات:

أكدت ‏منظمة الصحة العالمية أنه من غير الواقعي التنبؤ بالقضاء على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) خلال الأشهر المقبلة.

وقال مدير المنظمة الدكتور تدروس أدهانوم جيبريسوس، إن الحياة لن تعود للوضع الطبيعي الذي كانت عليه قبل تفشي فيروس كورونا.

وأشار مدير المنظمة خلال إيجاز صحفي في مدينة جنيف السويسرية، اليوم الاثنين، إلى أن هناك "خارطة طريق" للسيطرة على الأمراض حتى نمارس حياتنا بشكل طبيعي.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية: "علينا أن نصل إلى وضع مستدام نسيطر خلاله على المرض دون أن تتوقف حياتنا أو أن ننتقل من إغلاق لإغلاق".

وأوضح أنه من أجل الوصول إلى هذه المرحلة، يجب تحقيق 3 أمور، أولها تقليل عدد الوفيات وحسر الانتشار، ووجود مجتمع قوي ومتفاعل يأخذ فيه الفرد إجراءاته الاحترازية لحماية المجتمع عامة، وقيادة وتواصل فعال من جانب الحكومات، وأضاف قائلا: "يمكن تحقيق ذلك، ويجب تحقيقه".

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية أنه وبينما يتم البحث عن لقاح لهذا الفيروس يجب التركيز على الأدوات الموجودة حالاً لحسر انتشار المرض وحماية حياة الناس.

فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية تدروس أدهانوم جيبريسوس كوفيد 19

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