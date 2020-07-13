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رئيس وزراء الجزائر يحذر من إثارة الفتنة في البلاد

05:46 م الإثنين 13 يوليه 2020
رئيس وزراء الجزائر يحذر من إثارة الفتنة في البلاد

عبد العزيز جراد رئيس الوزراء الجزائري

الجزائر - (د ب أ):

اتهم عبد العزيز جراد، رئيس الوزراء الجزائري، اليوم الاثنين، أطرافًا بالسعي لإشعال فتنة في البلاد من خلال محاولة استغلال الظرف الحرج والصعب الذي تعيشه البلاد، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لأغراض سياسية.

وذكر جراد، في تصريح للصحفيين على هامش زيارة لولاية سيدي بلعباس غربي الجزائر، أن هؤلاء الأشخاص بدلا من حماية أهلهم ومساعدة المستشفيات بالتطوع والكلام الحسن وتشجيع الأسرة الطبية، يستغلون هذا الظرف الصعب لأغراض سياسية.

وأضاف أنهم "يريدون إشعال فتنة في البلاد والشعب الجزائري لن ينجر وراءهم".

واستدل جراد، بمقطع فيديو صور بمستشفى سيدي عيسى بولاية المسيلة شرقي البلاد، مؤكدًا أنه تم إخراج ميت من السرير ورميه في الأرض وتصويره، واصفًا مرتكبي الحادثة بأنهم "ليسوا بشرا".

كما أشار إلى رفع لافتة بولاية بسكرة المجاورة "تشتم الدولة". واعترف جراد أن الأرقام التي تقدمها الحكومة بخصوص حصيلة انتشار فيروس كورونا حقيقية عكس بعض الدول، معترفًا بوجود نقائص في التسيير وأخطاء إلى جانب الإرهاق الذي نال من الأطباء.

رئيس وزراء الجزائر فيروس كورونا الجزائر

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