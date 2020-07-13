مسؤول إسرائيلي يدعو إلى فرض إغلاق لعشرة أيام لمكافحة كورونا

تل أبيب - (د ب أ)

ناقش وزراء ونواب إسرائيليون، اليوم الاثنين، السبل الكفيلة بالحد من التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة.

ودعا وزير الطاقة يوفال شتاينيتز، في مقابلة اليوم الاثنين، الحكومة إلى فرض إغلاق فوري لمدة تتراوح بين 10 أيام و20 يومًا.

وقال إنه ينبغي السماح للسكان بالذهاب إلى أعمالهم وللمتاجر والصيدليات فقط.

وقال إن التواصل مع بقية العالم "ضروري للاقتصاد الإسرائيلي.. ولكن في بعض الأحيان يكون من الأفضل أن نشدد الإجراءات على أنفسنا لمدة أسبوعين من أجل تسهيل الأمر لبقية العام".

ورفض أعضاء آخرون في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فرض قيود أكثر صرامة، وذلك خلال اجتماع في القدس لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي للمتضررين من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.

في غضون ذلك، صوتت لجنة برلمانية معنية بفيروس كورونا، في جلسة عاصفة اليوم الاثنين، لصالح إعادة فتح حمامات السباحة العامة والصالات الرياضية على الرغم من الارتفاع الكبير في حالات الإصابة بالفيروس، وبذلك ألغوا قرارًا سابقًا لنتنياهو ووزير الصحة يولي إديلشتاين.

يذكر أن عدد الوفيات البالغ 364 وفاة في إسرائيل منذ بداية الوباء يعد عدد منخفض نسبيًا، إلا أن الإصابات الجديدة اليومية تتصاعد بشكل حاد منذ مايو، عندما خففت إسرائيل أول إغلاق مفروض في مارس.

وسجلت إسرائيل يوم الجمعة 1474 حالة إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة، عصر اليوم الاثنين، 1221 إصابة جديدة من منتصف ليل السبت إلى منتصف ليل الأحد.

وأصبح هناك 20251 حالة نشطة في إسرائيل، من بينهم 160 مصابًا في حالة خطيرة و51 على أجهزة تنفس.