البرازيل: إجمالي إصابات كورونا 86ر1 مليون والوفيات 100ر72 حالة

برازيليا- (د ب أ):

بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل 86ر1 مليون إصابة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الاثنين بتوقيت ساو باولو، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء تفشي الوباء وصل إلى 72 ألفا و100 حالة وفاة. وتعافى 26ر1 مليون من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس.

وأعلنت البرازيل تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في البلاد قبل حوالي 19 أسبوعا.