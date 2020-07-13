وزير خارجية إثيوبيا ينفي ما نشر عن بدء ملء سد النهضة: المفاوضات مستمرة

كتب- وكالات:

نفى وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو، اليوم الاثنين، ما نشرته صحف إثيوبية، حول البدء الفعلي لملء خزان سد النهضة في 8 يوليو الماضي، وقال، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن حكومته لم تصرّح بهذا الأمر، متعهدًا بمساءلة أي وسيلة إعلام محلية نشرت هذا الخبر. وأشار أندارجاشيو إلى أن المفاوضات بشأن سد النهضة ما زالت مستمرة برعاية الاتحاد الأفريقي.

جاء ذلك بعد أن زعمت وسائل إعلام محلية إثيوبية أن ملء خزان سد النهضة بدأ فعليا يوم 8 يوليو الجاري. وتخشى مصر من أن يؤثر سد النهضة على حصتها من مياه النهر، إذ تعتمد على نهر النيل للحصول على قرابة 90 في المئة من احتياجاتها من المياه.

فيما تصرّ إثيوبيا على تجاهل مطالب مصر والسودان خلال المفاوضات الثلاثية برعاية الاتحاد الإفريقي. وزعم آبي أحمد أن بلاده لن تضر مصر، وسيتم التوصل إلى اتفاق قريبا.