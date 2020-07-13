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استجواب رئيس كوسوفو تقي في ارتكاب جرائم حرب

04:04 م الإثنين 13 يوليه 2020
استجواب رئيس كوسوفو تقي في ارتكاب جرائم حرب

هاشم تقي رئيس كوسوفو

بريشتينا- (د ب أ):

وصل رئيس كوسوفو هاشم تقي غرف كوسوفو المتخصصة اليوم الاثنين للاستجواب بشأن ارتكاب جرائم مزعومة ضد الإنسانية وجرائم حرب قبل عقدين من جانب جماعات حرب العصابات المنتمية للعرقية الألبانية.

وقال للصحفيين قبل دخول الغرفة: "اليوم أنا مستعد لمواجهة تحديات جديدة بنجاح، من أجل ابنى وأسرتي وشعبي. هذا هو ثمن الحرية. أنا أؤمن بالحقيقة والحرية"، بحسب تقرير نقلته إذاعة "كلان كوسوفا" في كوسوفو.

وأضاف تقي: "كوسوفو قصة نجاح أنا فخور بهذا".

تعمل "غرف كوسوفو المتخصصة" وفق قانون كوسوفو، ولكنها تقع في لاهاي ويعمل بها قضاة ومدعون دوليون مكلفون بالنظر في الأعمال الوحشية التي ارتكبها جيش تحرير كوسوفو خلال وبعد الحرب التي دارت رحاها بين 1998 و 1999 من اجل الاستقلال عن صربيا.

وبحسب مسودة إدانة صدرت في يونيو، يواجه تقي وآخرين عشر لوائح اتهام بـ"الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بما في ذلك القتل والاخفاء القسري للأشخاص والاضطهاد والتعذيب".

وتحتاج الإدانة إلى موافقة قضائية حتى تمضي قضية المدعين قدما فيما يحل الموعد النهائي لصدور قرار في أواخر أغسطس.

ورفض تقي الاتهامات الموجهة إليه، ولكنه قال إنه سوف يستقيل من رئاسة البلاد في حال اتهامه رسميا.

هاشم تقي رئيس كوسوفو كوسوفو جرائم حرب

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