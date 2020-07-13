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مقتل وإصابة العشرات في تفجير سيارة مفخخة نفذته طالبان بأفغانستان

03:57 م الإثنين 13 يوليه 2020
مقتل وإصابة العشرات في تفجير سيارة مفخخة نفذته طالبان بأفغانستان

تفجير سيارة مفخخة

كابول- (د ب أ):

ذكر مسؤول اليوم الاثنين أن هناك 10 أشخاص على الأقل قتلوا، كما أصيب 43 آخرون، في تفجير سيارة مفخخة نفذته جماعة طالبان في مدينة أيباك بإقليم سامانجان شمالي أفغانستان، في واحدة من سلسلة هجمات تمت في عدد من الاقاليم.

وكان أغلب الضحايا - الذين يوجد بينهم نساء وأطفال - من الموظفين الحكوميين، بحسب ما قاله العديد من المسؤولين المحليين في الاقليم. وقال المسؤولون إنه من الممكن أن تتغير أعداد الوفيات في وقت لاحق.

وأعلنت طالبان مسؤوليتها عن الهجوم.

وبعد تفجير السيارة، جرى تبادل لإطلاق النار بين منفذي العلمية وأفراد من قوات الأمن المتمركزة في المنطقة. وقتلت القوات المسلحة جميع المسلحين. وفي البداية، قال أحد المسؤولين إن هناك مهاجمين اثنين، بينما قال مسؤول آخر في وقت لاحق إنهم أربعة.

وقال المسؤولون إن السيارة المحملة بالمتفجرات، تم تفجيرها عند بوابة إدارة وكالة الاستخبارات في إقليم سامانجان الواقعة بالقرب من وسط المدينة. وقال سياسي محلي إن الانفجار القوي أدى إلى تدمير مساكن مجاورة.

وكان المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، قال أمس الأحد إن طالبان "لم يعد لديها خيار سوى مواصلة الحرب"، متهما الحكومة الأفغانية بتأجيل بدء المحادثات.

كما نفذ المسلحون هجمات في ثلاثة أقاليم أخرى في الليلة الماضية، مما أسفر عن مقتل 25 على الأقل من أفراد قوات الأمن الأفغانية، وإصابة أكثر من عشرة آخرين.

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