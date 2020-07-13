الصين تعلن عن فرض عقوبات ضد مسؤولين أمريكيين

بكين- (د ب ا):

أعلنت الصين اليوم الاثنين عن فرض عقوبات ضد مسؤولين أمريكيين، عقب أن فرضت واشنطن الأسبوع الماضي عقوبات على مسؤولين صينيين يعتقد أنهم مسؤولون عن حدوث انتهاكات حقوقية في منطقة شينجيانج .

واستهدفت العقوبات الصينية عضوي مجلس الشيوخ ماركو روبيو وتيد كروز وعضو مجلس النواب كريس سميث والسفير المتجول لشؤون الحريات الدينية الدولية سام براون باك.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينج اليوم إن تصرفات الولايات المتحدة الأمريكية " ألحقت ضررا كبيرا بالعلاقات بين الصين وأمريكا" مضيفة أن بكين سوف تعارض ما تراه تدخلا من جانب واشنطن في الشؤون الداخلية الصينية.

ولم توضح هوا ما هي العقوبات، ولكن قالت إنها " عقوبات متماثلة" على خلفية ما فرضته أمريكا على الصين الأسبوع الماضي.

وكانت واشنطن قد أعلنت الخميس الماضي تجميد أصول في أمريكا وتعليق تأشيرات السفر لأربعة مسؤولين صينيين على خلفية ارتكاب انتهاكات حقوقية في شينجيانج بغرب الصين، حيث تقوم الحكومة بعمليات مراقبة واسعة النطاق و حملة اعتقال جبري ضد أفراد الأقليات العرقية.